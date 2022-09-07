Байден проведет видеосаммит с союзниками по дальнейшей поддержке Украины

Президент США Джо Байден в четверг проведет видеоконференцию с союзниками по поводу следующих шагов в поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В заседании примут участие лидеры "Группы семи" (G7), НАТО и Европейского Союза.

Агентство подчеркивает, что схожий видеоформат использовался в первые месяцы войны, и Байден возрождает его с приближением семимесячной отметки военных действий.

Байден стремился сохранить единство в поддержке Украины. Его разговор с лидерами приходится на неделю, когда в Великобритании сменилась власть и премьером стала Лиз Трасс, позиционирующая себя как ястреб в противостоянии с Россией.

Видеоконференция состоится на фоне продолжения наступления Украины на российские войска и подготовки президента РФ ко встрече с главой Китая впервые с момента начала войны в феврале.

Кроме того, встреча созданной западными странами группы в так называемом формате Рамштайн состоится 8 сентября в Германии на американской авиабазе Рамштайн.