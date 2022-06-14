Зеленский ответил на заявление Байдена: Украину не снабдили оружием и не закрыли небо

Западные партнеры не обеспечили оружием Украину и не закрыли воздушное пространство, несмотря на свои предупреждения о полномасштабном вторжении России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, передает "Европейская правда".

Зеленскому задали вопрос о заявлении президента США Джо Байдена, который сказал, что зимой Зеленский не хотел слышать предупреждения о возможности войны с РФ.

"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение Российской Федерации, сигналы, которые вы вспоминаете, они все были разные. Смотрите, если все было так, если все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему воздушное пространство не закрыли, почему до этого вторжения нам не поставили оружие и почему не были введены превентивные санкции, чтобы предостеречь президента России?" – сказал Зеленский.

Он считает, что Украина должна адресовать встречные вопросы европейским и американским лидерам, ведь украинские власти просили о санкциях, а также презентовали стратегию строительства Черноморского флота со страной-партнером.

"Мы это предлагали, мы говорили, что Россия будет блокировать Черное море. Мы также говорили о ракетной программе, я об этом отчитывался год назад и представил программу, какие средства противовоздушной обороны нам нужны, чтобы защитить себя - и это правильный ответ на ваш вопрос". Скажем честно: мы к этому готовились, сначала нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую у нас есть", - добавил Зеленский.

На прошлой неделе президент США заявил, что Зеленский отвергал его предупреждение о том, что Россия вторгнется в Украину.

На Банковой в ответ заявили, что знали о подготовке Россией вторжения и готовились к нему, в то время как другие государства, несмотря на наличие разведданных о подготовке нападения, затянули с поставкой тяжелого оружия.