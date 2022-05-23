США могут отправить спецназ и морпехов в Киев для охраны посольства

Пентагон и Госдепартамент обсуждают отправку американских военнослужащих спецподразделений в Киев для охраны американского посольства, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в случае если такое решение будет принято, спецназ будет заниматься исключительно охраной дипломатов.

Кроме того, американские власти рассматривают варианты восстановления присутствия на Украине морпехов, которые, как правило, охраняют диппредставительства США по всему миру, отмечает WSJ.

Посольство США на Украине возобновило свою работу после трехмесячного перерыва 18 мая. При этом представитель дипмиссии Дэниел Лангенкамп отметил, что консульская деятельность не возобновится немедленно, так как по всей Украине по-прежнему действует рекомендация Госдепартамента о запрете поездок, пишет РБК.

За десять дней до начала российской военной операции на Украине — 14 февраля США решили временно перенести посольство на Украине из Киева во Львов. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что принял такое решение «ради безопасности сотрудников» диппредставительства. 22 февраля стало известно, что посольство переехало в Польшу.