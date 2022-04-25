Байден объявил кандидатуру посла США в Украине

Президент США Джо Байден объявил кандидатуру на должность посла в Украине – ею стала Бриджит Бринк, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бриджит Бринк, карьерный сотрудник высшей дипломатической службы, сейчас занимает должность посла США в Словацкой Республике. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также являлась заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).

Свою 25-летнюю карьеру Бринк провела на дипслужбе, сосредоточившись на продвижении политики США в Европе и Евразии. Она была директором по Эгейскому морю и Южному Кавказу в Совете национальной безопасности и работала в Госдепартаменте как заместитель директора по Южной Европе, специальный помощник заместителя министра по политическим вопросам и офицер отдела Кипра. Свою карьеру начала в Белграде, Сербия.

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего его в нелояльности, передает УНН.

На встрече с участием главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине — Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.