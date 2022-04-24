Последнее обновление: 24.04.2022 08:56

Зеленский сообщил о глав Госдепа и Минобороны США в Киев

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин в воскресенье, 24 апреля, приедут в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Завтра в Киев прилетают представители США, у меня будет встреча и с министром обороны, и с госсекретарем США господином Блинкеном», — сказал в субботу вечером Зеленский.

Госдеп и Пентагон не стали комментировать сообщение Зеленского.

«Мы отказываемся комментировать», — заявил представитель Госдепа США.

«Мне нечего сообщить вам по этому поводу», — сказала официальный представитель американского военного ведомства Сью Гоф.

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