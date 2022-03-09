Последнее обновление: 09.03.2022 16:08

Зеленский раскритиковал США за блокирование поставок польских самолетов

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Соединенные Штаты Америки за блокирование поставок польских самолетов в Украину.

В своем видеообращении он призвал власти США ускорить решение данного вопроса, поскольку в Украине гибнут мирные жители, передает УНН.

"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике. Его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши якобы необоснованные. И об этом говорят в Вашингтоне. (...) Так когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа и сигналы, это же не пинг-понг, это про человеческие жизни. (...) Решайте быстрее, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

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