Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Сенат Конгресса США полного состава в четверг единогласно принял резолюцию в поддержку Украины.

«Принятая резолюция имеет очень большое значение», - отметил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). По его мнению, одобрение документа означает, что американские законодатели от обеих партий «едины в стремлении защитить Украину», передает ТАСС.

Как следует из текста резолюции, сенаторы выступают в поддержку «усилий властей Украины по восстановлению территориальной целостности». В связи с этим законодатели предлагают Вашингтону «оказывать политическую, дипломатическую и военную поддержку» Киеву в том, что касается данных усилий. Это должно включать в себя дополнительные поставки Киеву вооружений, говорится в документе.

Законодатели также предлагают администрации президента США Джо Байдена «в случае какого-либо дальнейшего вторжения или вредоносных действий со стороны России, подрывающих суверенитет Украины <...>, использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить РФ понести значительные издержки и для восстановления мира в Европе».

Резолюция опубликована на сайте сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), которая является одним из авторов данной инициативы. Итоговый текст документа отличается от того, который первоначально предлагала одобрить группа сенаторов. В финальной версии, в частности, есть следующее дополнение: «Ничто в этой резолюции не следует толковать как объявление войны или разрешение на применение военной силы против Российской Федерации <...> или как разрешение на ввод вооруженных сил Соединенных Штатов на Украину».