Байден пообещал Украине поддержку в случае военной агрессии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 9 декабря, провел телефонные переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским, пообещав ему поддержку в случае военной агрессии России против Украины, а также жесткие экономические санкции в отношении Москвы.

Как сообщил Зеленский в своем микроблоге Twitter, во время полуторачасовой беседы Байден рассказал о содержании видеосаммита с Владимиром Путиным, состоявшегося 7 декабря.

"Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине", - сообщил Зеленский, передает DW.

"Президент Байден очень четко сказал о том, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты окажут всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время", - сообщил позже на телеканале "1+1" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам заместителя главы офиса Зеленского Андрея Сибиги, во время разговора президент Украины подтвердил президенту США, что готов к прямым переговорам с Путиным.

Пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что "ключевым вопросом переговоров стала ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования". Зеленский сообщил Байдену о наличии "четких предложений по разблокированию мирного процесса" в Донбассе, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, главы государств "предметно обсудили пути поддержки в сфере безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в противодействии продолжающейся гибридной агрессии", затронув тему энергетической безопасности. Так, по словам Зеленского, продвижение проекта "Северный поток - 2" "лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии".

Президент США Джо Байден в ходе разговора с Зеленским заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддерживать меры по укреплению доверия для продвижения реализации минских соглашений в поддержку нормандского формата", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом. Лидеры США и Украины также призвали Москву к "деэскалации напряженности" и согласились с тем, что "дипломатия - лучший способ добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов".

В Белом доме также сообщили, что президент США после этого в течение 40 минут беседовал с лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии - все эти страны являются членами НАТО.

После завершения этих переговоров советник президента Литвы Аста Скайсгирите сообщила журналистам, что Байден пообещал восточно-европейским партнерам по альянсу "дополнительные военные возможности", а также заверил, что за их спинами не будет заключено никаких соглашений с Россией.

По словам Скайсгирите, Байден также заявил, что США намерены привлечь восточноевропейских партнеров к принятию решений по региональным вопросам.