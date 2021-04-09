США отправят военные корабли в Черное море для сдерживания России

Соединенные Штаты намерены в течение ближайших недель отправить военные корабли в Черное море с целью демонстрации поддержки Украины на фоне эскалации со стороны РФ в регионе.

Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на чиновника в оборонном ведомстве США, передает Укринформ.

«Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывания военных кораблей именно сейчас будет четким месседжем для Москвы, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией», - отметил чиновник.

По процедуре, предусмотренной Конвенцией Монтре, США должны уведомить Турцию о своем намерении войти в Черное море за 14 дней. В то же время, официально не сообщается, была ли уже подана эта заявка.

По словам представителя Пентагона, самолеты американских ВМС продолжают разведывательные полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для мониторинга российской военно-морской деятельности. Кроме того, отслеживается активность российских войск в оккупированном Крыму.

При этом отмечается, что в Вашингтоне не считают сосредоточение русских войск на границах с Украиной подготовкой для наступательных действий. Однако, «в случае каких-либо изменений мы будем готовы ответить», отметил чиновник.