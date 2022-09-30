Politico: Заявка Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена

Заявление Украины об ускоренном вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с внутренними обсуждениями.

Издание не приводит прямых цитат источников, от которых оно получила эту информацию. В то же время оно приводит комментарий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая избежала прямого ответа на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО.

"Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выигрываем эту войну. Но я была бы за то, чтобы они имели гарантию безопасности", - сказала Пелоси.

Демократ Майк Квигли выразил поддержку заявке Украины.

"Борьба Украины - это причина, почему мы вообще создали НАТО. После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя позволить уничтожить демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать", - сказал Квигли.