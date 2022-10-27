Директор ЦРУ посетил Украину в начале октября

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину в начале октября, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными лицами, сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с деталями визита.

"Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе с российской агрессией, включая постоянный обмен разведданными", - сообщил журналистам американский чиновник.

Источники CNN предоставить более подробную информацию о поездке. Телекомпания отмечает, что визит Бернса состоялся на фоне обеспокоенности США тем, что Россия может применить ядерное оружие в Украине, передает BBC.

Директор ЦРУ и другие официальные лица в Вашингтоне заявляли, что не видят признаков того, что Москва активно готовится к такому шагу, но чиновники, знакомые с разведданными, предупреждали, что риск ядерного нападения, возможно, самый высокий с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.