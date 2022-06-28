Последнее обновление: 28.06.2022 15:41

Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя

Депутаты Законодательного собрания Севастополя на заседании во вторник лишили бывшего президента Украины Леонида Кучму звания почетного гражданина города.

За это решение проголосовали 16 депутатов, двое высказались против, еще двое воздержались, передает "Интерфакс".

Депутат Василий Пархоменко заявил, что Кучма долгое время представлял Украину при заключении Минских соглашений, и его позиция привела к тому, что конфликт перешел в горячую фазу.

Ранее депутаты внесли изменение в закон о звании почетного гражданина города, наделив себя правом лишать этого звания за действия, направленные на дискредитацию России.

Парламент Крыма 20 апреля 2022 года также лишил Кучму звания почетного крымчанина. Кучма был вторым президентом Украины (1994-2005 гг).

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование