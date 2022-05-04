Главный раввин России: Лаврову следует извиниться

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что у Гитлера якобы были еврейские корни.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", - заявил Лазар в комментарии Jewish Telegraphic Agency (JTA).

Россия с начала войны обвиняет украинское политическое руководство в нацизме. На возражение итальянского журналиста о том, что Зеленский - еврей, Лавров заявил, что у Гитлера тоже были еврейские корни, и что евреи сами бывают ярыми антисемитами.

Лазар назвал "неуместным" проводить какие-либо сравнения между Холокостом и текущими событиями в Украине. Он сказал JTA, что такие сравнения "принижают заслуги героических солдат, освободивших Аушвиц".

Между тем, МИД РФ не намерен идти на попятную. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что в Украине "плечом к плечу" с "Азовом" воюют израильские наемники.

"Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники", - заявила Захарова.

"Я видела видео, фактуру, материалы", - утверждает она.

По ее словам, разговоры об антисемитизме, начавшиеся после заявлений Лаврова, это не "двойные стандарты", а попытка отвода внимания от реальных проблем.

"Хватит называть это "двойными стандартами". Есть хорошее человеческое слово - подлость", - , заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.