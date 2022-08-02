Якобы взломанный Медведев: "Искусственный" Казахстан и "несуществующая" Грузия

В аккаунте зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" был опубликован пост, где от имени политика сообщалось, что Русь "снова станет единой", "до присоединения Грузии ее вообще не существовало", а Казахстан - искусственное государство.

Запись в аккаунте Медведева появилась около полуночи во вторник 2 августа. Автор рассуждал о том, что скоро "никаких парадов суверенитетов больше не будет", а все народы, населявшие Советский Союз, "снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании".

"Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств. После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов (...) Русь снова станет единой, могучей и непобедимой".

Автор текста обещал, что Москва "во главе со славянским народом" пойдет в следующий поход для восстановления своих границ, которые "как известно, нигде не заканчиваются", передает BBC.

В качестве примера приводились Грузия и Казахстан. "Пока туда не придут русские, порядка не будет", - заключил он.

На пост обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, опубликовавшая его скриншоты. "Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в вк взломали", - написала она в своем телеграм-канале.

Именно так утром официально и объяснили пост Медведева, когда он был уже удален. "С тем, кто взломал страницу и опубликовал эту запись, разберется администрация соцсети и кто положено", - сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

"Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ [от 31 июля]", - уточнил он.

В пресс-службе "ВКонтакте" агентству Интерфакс заявили, что скандальный пост был опубликован сторонним пользователем. "В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего", - сообщили в VK.

Во "ВКонтакте" у Медведева 2,2 млн подписчиков, в "Телеграме" - почти 672 тысячи.

После начала войны с Украиной Медведев начал проявлять в соцсетях ранее несвойственную ему активность, которая во многом состоит из агрессивных комментариев к текущим событиям.

Так, в июне он рассказал в своем телеграм-канале о своей ненависти - правда, не уточнил, к кому именно. "Меня часто спрашивают, почему мои посты в "Телеграм" такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорилось в записи.

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки". Дмитрий Медведев рассказал о своей ненависти

А 30 мая Медведев писал, что в случае ракетных ударов по российским городам Россия может нанести ответные удары по "центрам принятия" "преступных решений", часть из них находится "совсем не в Киеве".