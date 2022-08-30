Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Оккупационные власти Запорожья отомстили миссии МАГАТЭ за поездку через Киев

Делегация МАГАТЭ стоит в очереди на КПП на подконтрольной украинским властям территории, сообщил глава временной оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России-24".

Чтобы попасть на занятую российскими войсками часть Запорожской область, эксперты МАГАТЭ должны стоять в общей очереди, потому что оккупационные власти решили не делать им спецпропуска, сказал Владимир Рогов, занимающий в назначенной Кремлём администрации позицию члена главного совета.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобождённую часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России", - заявил он.

Из Киева инспекторы МАГАТЭ выехали утром 31 августа.

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