Оккупационные власти Запорожья отомстили миссии МАГАТЭ за поездку через Киев

Делегация МАГАТЭ стоит в очереди на КПП на подконтрольной украинским властям территории, сообщил глава временной оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире "России-24".

Чтобы попасть на занятую российскими войсками часть Запорожской область, эксперты МАГАТЭ должны стоять в общей очереди, потому что оккупационные власти решили не делать им спецпропуска, сказал Владимир Рогов, занимающий в назначенной Кремлём администрации позицию члена главного совета.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобождённую часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России", - заявил он.

Из Киева инспекторы МАГАТЭ выехали утром 31 августа.