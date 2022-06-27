Украина прекращает действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности в связи с военной агрессией России, сообщает Госатомрегулирование.

«В связи с военной агрессией российской федерации, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности. Соответствующий приказ, 24 июня 2022 года, подписал и.о. председателя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков», - говорится в сообщении.

Речь идет о соглашениях о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной