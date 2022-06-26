Россия выпустила по Киеву и области 14 ракет

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что российские военные выпустили по Киеву и области 14 ракет.

"По предварительным данным по киевской области и Киеву было выпущено 14 (!) ракет", - говорится в сообщении Гончаренко.

Около 06:30 утра в Киеве прогремели взрывы. Сообщается и о ракетах, пролетевших над Киевом. По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в Шевченковском районе столицы.

Попадание было в два жилых дома. Там происходит эвакуация жителей. В одном из домов пожар.

“Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах проводится спасение и эвакуация жителей”, — сообщил Кличко.