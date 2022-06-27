Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге

В результате ракетного удара по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг пострадали по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"На эту минуту известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли", - написал он.

Пожар в ТЦ "Амстор" в Кременчуге ликвидируют 115 спасателей и 20 единиц техники. Площадь пожара составляет 10 тыс. 300 кв. м, к месту направляется пожарный поезд "Укрзализныци", сообщает ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".