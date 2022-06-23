Последнее обновление: 23.06.2022 16:48

Не менее 6 тыс. граждан США заявили о готовности воевать за Украину

МИД РФ потребовал от США пресечь вербовочную деятельность посольства Украины в штатах, озвучив при этом весьма любопытную статистику.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации обращает внимание на поступающие сведения о происходящих при попустительстве со стороны Белого дома и американских спецслужб вербовке и переброске граждан США для участия в боевых действиях на Украине, а также в Донецкой народной республике и Луганской народной республике", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Он утверждает, что "речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года деятельности посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в так называемый Иностранный легион сил территориальной обороны Украины".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "только по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более 6 тысяч заявок".

"Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив - стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", - сетует Захарова.

«...требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства», - сказано в комментарии.

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