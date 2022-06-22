Британская разведка: Россия попытается ввести резервы в Донбасс

Британская военная разведка сообщает в своей утренней сводке о ситуации на фронте, что российские войска продолжают активные обстрелы и пытаются окружить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

"Крайне вероятно, что Россия готовится к попыткам отправить в Донбасс большое число резервных соединений", - отмечают британские военные, передает BBC.

В сообщении также сказано, что ДНР сообщает о гибели на фронте 2128 человек и ранении примерно 8,9 тыс. "Процент потерь ДНР равен примерно 55% всех ее вооруженных сил, что говорит о крайне высокой степени изношенности российских и пророссийских войск в Донбассе", - отмечает разведка.

"Очень вероятно, что войска ДНР располагают устаревшим оружием и техникой. С обеих сторон способность создавать и направлять на фронт резервы, вероятно, становится все более решающим фактором для исхода войны", - заключают британские военные.