Последнее обновление: 20.06.2022 13:27

ФСБ РФ и КГБ Беларуси пресекли деятельность группы по сливу данных силовиков

ФСБ РФ с КГБ Беларуси утверждают, что пресекли деятельность группы частных сыщиков и налоговиков, якобы передавших данные о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов иностранцам.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — сообщила пресс-служба (ЦОС) ФСБ РФ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанная группа за период с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения в отношении более 30 граждан, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, в результате чего был нанесен ущерб государственной безопасности. Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела по статьям 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ», - сказано в сообщении.

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