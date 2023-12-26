Последнее обновление: 26.12.2023 15:50

Власти России объявили в розыск создателя «Масяни»

Мультипликатор Олег Куваев, которого в пятницу включили в реестр «иноагентов», объявлен в розыск, карточка с его данными появилась в базе МВД.

В октябре стало известно, что против Куваева возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

В телеграм-каналах появлялась информация о том, что поводом для дела стал 169-й эпизод сериала «Масяня», в котором главная героиня предлагает российским солдатам сдаваться в плен.

После начала российского вторжения в Украину Куваев выпустил несколько антивоенных серий «Масяни».

Кроме того, в розыск объявлен автор веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян.

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