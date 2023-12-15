В России запретили книги Акунина и Быкова из-за их публичных заявлений

Российское издательство АСТ сообщило о прекращении продаж книг Акунина и Быкова из-за публичных заявлений писателей.

Информация о приостановке продаж опубликована на официальном сайте российского издательства.

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - заявил гендиректор АСТ Гришко.

По той же причине книги Акунина и Быкова сняты с продажи в розничной сети магазинов "Читай-город - Буквоед", о чем уведомляет сайт сети.

О каких именно заявлениях писателей идет речь, не сообщается. Известно, что Акунин и Быков публично осудили российское вторжение в Украину. Телеканал "Дождь" напоминает, что в начале недели прокремлевские пранкеры опубликовали разговоры с Быковым и Акуниным, которые они вели с ними от лица представителей украинской администрации.

Накануне депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в эфире пропагандистского ток-шоу Соловьева назвал Акунина врагом и призывал «уничтожить».