На антивоенных акциях в РФ задержаны свыше 6400 человек

В России за время антивоенных акций, проходящих после военного вторжения РФ в Украину, задержаны более 6440 человек.

Такие данные правозащитный проект "ОВД-Инфо" представил в понедельник, 28 февраля.

Больше всего задержаний в Москве - минимум 3126 человек. Около 2100 человек были задержаны в Санкт-Петербурге. В других городах число задержанных не превысило четырехзначную отметку, указали правозащитники. "Мы зафиксировали 103 города, где были задержания на антивоенных акциях за последние пять дней", - указали в "ОВД-Инфо".