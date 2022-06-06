Лавров отменил визит в Сербию, не смог туда долететь

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград 6-7 июня отменен после того, как три соседних с Сербией страны отказались пропустить его самолет в свое воздушное пространство.

Разрешение на полет самолета с российским министром не дали три страны: Черногория, Северная Македония и Болгария. МИД России подтвердил отмену визита Лаврова.

Комментируя действия Балканских стран, источник в российском Министерстве иностранных дел сказал, что "наша дипломатия еще не освоила телепортацию", передает BBC.

В воскресенье премьер Сербии Ана Брнабич сообщила, что ситуация вокруг приезда Лаврова в Белград "чрезвычайно сложна" и что логистикой его поездки занимается лично президент Александар Вучич.

Во время пребывания в Белграде Лавров собирался встретиться с Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.