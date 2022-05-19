Британия ввела санкции против трех российских авиакомпаний

Власти Великобритании в четверг включили в санкционные списки трех российских авиаперевозчиков - "Аэрофлот", авиакомпанию "Россия" и "Уральские авиалинии".

Согласно документу британского Минфина, ограничительные меры предусматривают замораживание активов этих компаний, передает Интерфакс.

В свою очередь в МИД Британии отметили, что санкции лишат компании РФ возможных денежных поступлений в 50 млн фунтов стерлингов.

"Правительство Великобритании сегодня объявило о введении новых санкций против российского сектора воздушных перевозок. Принадлежащая России крупнейшая авиакомпания "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Россия" теперь не смогут продать выгодные места, ранее забронированные для их самолетов в графике прибытия (авиатранспорта) в аэропорты Соединенного Королевства", - говорится в пресс-релизе, распространенном британским МИД.