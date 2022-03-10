Российская грузовая авиакомпания «Атран» остановила полеты из-за нехватки запчастей

Летное руководство «Атран» (входит в топ-10 грузовых авиакомпаний России) разослало пилотам письма с сообщением о приостановке полетов из-за санкций и отсутствия доступа к запчастям.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма.

«Учитывая все наложенные на Россию санкции, нам перекрыли доступ ко всем ресурсам нормального и безопасного существования, как эксплуатанта B737 (Boeing 737). Переговоры с лизингодателем ни к чему не привели. Перевод ВС (воздушного судна) по РА (перерегистрация в России) также оценен как небезопасная эксплуатация ВС с большими рисками по обеспечению безопасности. В следствии вышеизложенного, ООО «Атран» вынужден приостановить все полеты, как и эксплуатацию ВС в целом», — сказано в письме.

В компании также сообщили о сокращении численности персонала всех служб и отделов на 10% («первоначально»). Остальные 90% будут отправлены в отпуск. «По окончании задолженности по отпускам, сотрудник вынужден будет уйти не в простой, а в административный отпуск, то есть без содержания», — уточнили в «Атране».