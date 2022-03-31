Крупнейший лизингодатель требует с России $3,5 млрд. за украденные самолеты

Крупнейшая лизинговая компания в мире AerCap подала иск в 3,5 млрд долларов против РФ за самолеты, которые Россия украла из-за санкций после вторжения в Украину.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Financial Times.

"AerCap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, заявила, что подала страховое требование на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы покрыть потенциальные потери своих самолетов и двигателей, которые остаются в России", - говорится в сообщении.

Дублинская компания имела наибольшие риски в России среди иностранных лизингодателей, когда западные санкции были введены после вторжения РФ в Украину.

В среду компания заявила, что под угрозой находятся активы на 2,5 млрд долларов, и предупредила, что надеется по крайней мере частично вернуть их стоимость.

Отмечается, что компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и 3 из 14 двигателей, которые были установлены на российских самолетах до начала войны. Это помогло уменьшить риски с 3,1 миллиарда долларов в конце декабря до 2,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что РФ оставила у себя 400 лизинговых самолетов на $10 миллиардов.