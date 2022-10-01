Россию впервые в истории выкинули из руководства ICAO

Россию в субботу не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации, авиационного агентства ООН (ICAO).

На собрании организации в Монреале Россия не получила достаточного количества голосов, чтобы избраться в первую группу совета, в которую РФ входила с 1944 года, с момента основания организации.

Россия решила не подаваться на выборы во вторую группу и маловероятно, что она выдвинет свою кандидатуру в третью группу, голосование по которой состоится во вторник. Непереизбрание России – беспрецедентное, такого не случалось с 1944 года.

Управляющий совет ICAO состоит из 36 стран. Он является постоянно действующим органом, а его государства-члены избираются на трехлетний срок.