Последнее обновление: 05.07.2023 16:15

Из-за санкций в России заканчиваются запчасти на кукурузники

Российские авиакомпании, эксплуатирующие лёгкие многоцелевые самолёты Ан-2 или «кукурузники» столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией после начала войны в Украине.

Как сообщает РБК, главный риск сокращения парка самолетов Ан-2 связан с поставкой комплектующих и запчастей для ремонта моторов. Международные санкции запрещают поставку российским компаниям авиационных изделий и запчастей из западных стран.

Если раньше на авиаремонтных заводах для сервиса Ан-2 использовались абсолютно новые компоненты, то сейчас в ход идет множество комплектующих, уже бывших в употреблении.

Помимо сложностей с поставками запчастей на эксплуатации «кукурузников» отразилось и значительное — до 100-120% — повышение стоимости горюче-смазочных материалов.

Есть также проблемы с радиостанциями, стойками шасси и лыжами (используются для посадки на снег), возникает всё больше новых дефектов, связанных с «усталостью материалов».

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