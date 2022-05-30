НАТО отказывается от ограничений на размещение войск в Восточной Европе

После нападения России на Украину НАТО больше не связано с ранее взятыми на себя обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане агентству AFP, пишет "Европейская правда".

По его словам, своим вторжением в Украину Москва "лишила какого-либо содержания" основополагающий акт НАТО-Россия и прекратила диалог с Альянсом.

Согласно договору 1997 года, призванному перезагрузить отношения между Россией и Альянсом, обе стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".

"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают сейчас, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за Россиb", – сказал во время выступления в Вильнюсе Джоане.

По его словам, Россия фактически отошла от договора 1997 года.

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", - добавил заместитель генсека НАТО.

Джоане не сообщил подробностей о новом запланированном развертывании, но сказал, что ожидает "надежного, гибкого и стойкого присутствия".

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война между Россией и Украиной перешла в "войну на истощение" и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.