Медведев пугает ядерным оружием на Балтике при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил вдоль границ с альянсом и существенно развернуть военно-морские силы в Финском заливе.

Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РБК.

По его словам, для России «в целом не так уж важно», сколько стран состоит в НАТО — 30 или 32, однако вступление Финляндии и Швеции вдвое увеличит протяженность сухопутных границ с альянсом и их придется серьезно укреплять.

«Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — написал Медведев.

Он уточнил разное отношение Кремля к членству Финляндии и Швеции в альянсе и потенциальному вступлению Киева в НАТО, тем самым назвав, пожалуй, реальную причину российского вторжения в Украину – территориальные претензии.

«…главное — у нас нет с этими странами территориальных споров, как с Украиной. А поэтому цена такому членству для нас разная», — написал он.