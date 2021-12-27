Последнее обновление: 27.12.2021 17:24

Лавров объяснил невозможность вступления России в НАТО

Категории: Россия НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров не допускает возможности вступления России в НАТО, поскольку “Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников” на международной арене.

"Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", - заявил Лавров.

При этом он добавил, что Россия имеет серьезные сомнения в том, что требование о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано. «У нас серьезные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно — безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано», — сказал он.

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