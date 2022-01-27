Генсек НАТО призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вывести войска с территорий, которые альянс считает принадлежащими Украине, Грузии и Молдавии, отметив, что российские военные находятся там без согласия властей этих государств.

Об этом он сказал во время брифинга после передачи России ответа на ее предложения по безопасности, передает РБК.

«Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска с Украины, из Грузии и Молдавии», — заявил Столтенберг. Он добавил, что российские войска там «размещены без согласия этих стран».

Во время брифинга Столтенберг также заявил, что, по мнению блока, прогресс с Россией возможен в трех областях: восстановление контактов России и НАТО; реальное обсуждение озабоченностей, в том числе российских; проведение учений.

Альянс предложил России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, а также восстановить офисы в Москве и Брюсселе.

После передачи России ответов на ее предложения по безопасности выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Вашингтон готов к переговорам в случае деэскалации и в целом предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта.

В своем ответе США указали области, в которых возможно сотрудничество двух государств, пояснил Блинкен. По его словам, США готовы обсуждать с Россией неразмещение ракет на Украине, военные учения в Европе, контроль вооружений, прозрачность и меры по уменьшению рисков. Госсекретарь также подчеркнул, что принцип «открытых дверей» в НАТО сохраняется.

Ответы НАТО и США на российские предложения поступили в среду, их привез посол США в России Джон Салливан.