Президент Германии предупредил о возросшей военной активности у восточных границ НАТО

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность в связи с возросшей, по его мнению, военной активностью России на восточных рубежах НАТО.

"Насколько мы нуждаемся в НАТО как сильном союзе, мы видим ежедневно в регионе Балтийского моря. Меня беспокоит то, что военная активность на границах ЕС снова возрастает", - заявил Штайнмайер в четверг в Берлине на встрече с президентами Латвии, Литвы и Эстонии. Слова президента ФРГ приводит его канцелярия, передает ТАСС.

"Не проходит и дня без того, чтобы российские военные самолеты не поднимались в небо над Балтийским морем. Все чаще они при этом нарушают воздушное пространство ваших стран [Балтии]", - утверждал президент ФРГ. По его мнению, ситуация с безопасностью и угроза инцидентов "давно не были так серьезны", как после присоединения Крыма к России и обострения обстановки в Донбассе.

Штайнмайер заверил глав стран Балтии в том, что они не одни в такой ситуации. "Кто угрожает балтийским государствам, тот угрожает и всей НАТО, угрожает Германии. Поэтому Бундесвер руководит силами НАТО в Литве, поэтому ВВС Германии охраняют воздушное пространство в регионе Балтийского моря", - утверждал Штайнмайер. "Таким образом мы ясно и четко показываем: территориальная целостность и независимость государств НАТО не подлежат переговорам", - заявил он.

Между тем, как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, страны НАТО уже давно усиливают на территории новых членов альянса военную активность у границ Союзного государства России и Беларуси.