Россия разместит на западе 20 новых воинских частей и соединений

На западе России до конца 2021 года будут сформированы около 20 новых воинских частей и соединений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства в понедельник, 31 мая.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - пояснил Шойгу.

По его словам, на западной границе РФ продолжает расти военная угроза, так как США и другие страны НАТО якобы наращивают интенсивность полетов их стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, проводят все больше военных учений, передает DW. Новые подразделения получат современное вооружение и технику, всего Западный военный округ получит в этом году около 2000 единиц оружия, заявил Шойгу.