НАТО официально признало Россию своей стратегической угрозой

Новая Стратегическая концепция НАТО официально изменила статус России в отношениях с Альянсом и определяет РФ самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников.

"Российская Федерация является наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в принятой 29 июня концепции, которая определяет стратегию НАТО на следующее десятилетие.

В то же время Альянс подчеркивает, что не стремится к конфронтации с РФ и не представляет для России угрозы, передает "Европейская правда".

Концепция не уточняет, считает ли Альянс Россию своим врагом или противником, но готов к агрессии с ее стороны. "Никто не должен сомневаться в нашей силе и решимости защищать каждый дюйм территории союзников, защитить суверенитет и территориальную целостность союзников и преодолеть какого-либо агрессора", - говорится в документе.

Нынешнее решение отражает резкое изменение ситуации с безопасностью в Европе из-за войны в Украине, поскольку в предыдущей концепции, принятой в 2010 году, НАТО определял Россию своим стратегическим партнером.

Решение также отмечает, что Россия стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, взрывной деятельности и аннексии.

"Она использует обычные, кибер- и гибридные средства против нас и наших партнеров. Ее агрессивная военная позиция и риторика, а также доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают основанный на правилах международный порядок", - говорится в тексте принятой лидерами концепции.