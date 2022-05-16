ЕС сможет согласовать 6-й пакет санкций только через несколько дней

Европейскому Союзу нужно еще несколько дней, чтобы согласовать шестой пакет санкций против России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС в Брюссель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Как немцы, мы знаем, что нефтяное эмбарго – нелегкий шаг. Некоторые вопросы еще предстоит решить, и это произойдет не сегодня. Но я уверена, что в ближайшие дни мы найдем соглашение", - сказала Бербок.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также заявил, что ожидает согласования шестого пакета санкций в ближайшие дни.

"Понятно, что определенная потребность в обсуждении все еще существует, но я считаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы эти обсуждения проводились там, где они должны быть, на Совете ЕС, чтобы не создавать публичного имиджа разногласий. Россия наблюдает за нами", – сказал он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС, вероятно, не смогут разблокировать вопрос о введении нефтяных эмбарго против России на встрече в Брюсселе 16 мая.

Также сообщалось, что Германия планирует прекратить импорт российской нефти в конце года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций.

Между тем, постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго можно лучше задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер. Это происходит из-за несогласия Венгрии поддержать такие санкции. Оппоненты этой идеи говорят, что если не включить нефть в шестой пакет санкций, это будет выглядеть как проявление слабости.