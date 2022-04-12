Европол начал операцию «Оскар» по поиску российских активов

Европол приступил к операции «Оскар» по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС из-за военной операции на Украине, сообщается на сайте полицейского ведомства Евросоюза.

«11 апреля 2022 года Европол совместно с государствами — членами ЕС, Евроюстом и Frontex [агентство ЕС по безопасности внешних границ] начал операцию «Оскар» по оказанию поддержки финансовым расследованиям государств — членов ЕС, направленным против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении, передает РБК.

Европол также будет содействовать расследованиям случаев обхода экономических санкций Евросоюза. Поддержка включает обмен данными, в том числе разведывательными.

В конце марта журнал ARTnews сообщил, что аукционные дома Christie's, Sotheby's и Phillips окажут помощь в международном расследовании в отношении активов российских бизнесменов, находящихся в санкционных списках. Им займется специально созданная международная группа под названием «Российские элиты, доверенные лица и олигархи» (РЕПО).

В нее вошли в том числе генпрокурор США Меррик Гарланд, министры финансов США, Франции, Германии, Италии и Канады Джанет Йеллен, Брюно Ле Мэр, Кристиан Линднер, Даниеле Франко и Христя Фриланд, а также комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Группа, по-видимому, будет изучать коллекции произведений искусства российских бизнесменов, попавших под ограничения Евросоюза, США и Великобритании, писал ARTnews.

Помимо того, американский Минфин объявил о запуске программы под названием Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program («Программа вознаграждений за добывание активов клептократии»). Те, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, в том числе «российских олигархов», получат вознаграждение в размере до $5 млн.

8 апреля Еврокомиссия заявила о замораживании российских активов на сумму €29,5 млрд. Среди них суда, вертолеты, недвижимость и произведения искусства на сумму почти €6,7 млрд.