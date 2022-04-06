ЕС не смог согласовать новые санкции против России

Дипломаты Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России, которые ранее предложила Еврокомиссия, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Агентство уточняет, что дипломаты хотят решить технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли обсуждаемый запрет на поставки угля на действующие контракты.

Накануне, 5 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность запрета импорта угля из России, закрытия границ для российских грузовых перевозчиков и новых мер против «олигархов» и членов их семей.

Источник Reuters указывал, что ограничение импорта коснется не только угля, но и каучука, а также ряда других товаров на сумму €9 млрд в год. Кроме того, ЕС, по данным агентства, планирует запретить экспорт в Россию полупроводников и высокотехнологичного оборудования, технологий для производства сжиженного природного газа на €10 млрд в год. Ограничение на въезд в ЕС для грузовиков не коснется перевозок энергоносителей, продуктов питания и лекарств, передает РБК

Помимо этого, пишет агентство, новые санкции предусматривают запрет на операции с ВТБ и еще тремя российскими банками, ранее отключенными от SWIFT (в марте от системы отключили также «Россию», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ).