Gazprom Germania и Gazprom Marketing & Trading покинули группу "Газпром"

Холдинг Gazprom Germania, объединяющий активы в области торговли и логистики газа, покинул группу "Газпром".

В сообщении эмитента говорится: "Дочерние общества ПАО "Газпром" 31 марта 2022 года прекратили участие в ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое является единственным участником Gazprom Germania GmbH".

"31 марта Группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd", - также сообщает российская компания.

В состав группы Gazprom Germania входит дистрибутор WINGAS/WIEE, оператор хранения astora, группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот группы Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро, передает finmarket.ru.

У Gazprom Marketing & Trading Retail более 30 тыс. бизнес-клиентов. Она снабжает коммерческие предприятия и правительственные учреждения, в том числе подразделения Государственной службы здравоохранения.

Днем ранее газета Handelsblatt сообщила, что власти Германии анализируют возможность национализации активов "Газпрома" в стране. Федеральное правительство хочет предотвратить риски массового нарушения энергоснабжения в случае возникновения трудностей у этих компаний, имеющих системное значение для ФРГ, отмечает газета.

Тем временем на уровне ЕС активно лоббируется предложение об обязательной сертификации операторов ПХГ в Европе. По мнению Еврокомиссии, это "позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения". "Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - полагают еврочиновники. Предложения ЕК могут указывать на дочернюю компанию "Газпрома" astora - одного из крупнейших операторов ПХГ в Европе.