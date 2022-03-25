Последнее обновление: 25.03.2022 11:07

Еврокомиссия закроет «слабые места» введенных санкций

Главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии изучить эффективность уже принятых против России и Беларуси санкций.

Об этом сообщил премьер Бельгии Александр де Кроо, передает Reuters.

«Сейчас приоритет — это закрыть слабые места, а также предотвратить возможный обход санкций. Европейской комиссии было поручено детально проработать этот вопрос», — премьер.

Он добавил, что Еврокомиссия также рассмотрит возможные дополнительные санкции.

«При этом базовым принципом остается то, что влияние этих санкции должно быть гораздо больше на российскую сторону, а не на европейскую», — добавил Кроо.

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