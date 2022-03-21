ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с военной агрессией против Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, предлагается много новых имен", - приводит Reuters слова представителя ЕС.

Кроме того, дипломаты ЕС заявили агентству, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

В понедельник в Брюсселе состоится плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация на Украине. На ней глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит министрам свой анализ возможных сценариев развития конфликта, сообщает ТАСС.