Ведущая метеослужба Европы отказалась сотрудничать с Россией

Ведущая европейская организация спутниковой метеорологии (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, прекращает делиться метеорологическими данными с Россией.

Об этом в организации сообщили агентству Рейтер, отказавшись уточнить, что послужило причиной такого решения.

Специальный совет государств - членов EUMETSAT решил приостановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.

Незадолго до объявленного во вторник решения EUMETSAT проинформировала о прекращении передачи данных со спутников ЕС в Россию и Беларусь по требованию Европейской комиссии, однако данные с других спутников продолжали передаваться, равно как и погодные данные государственных метеослужб по всему миру, отмечает BBC.

Ранее с Россией отказались сотрудничать как минимум три аналогичные европейские организации.

Как отмечали военные эксперты, метеорологические данные, такие как информация о направлении и скорости ветра, а также о вероятности осадков, могут играть решающую роль при планировании атак с использованием химического или бактериологического оружия.