ЕС утвердил пятый пакет санкций против России и Беларуси

ЕС принял пятый блок пакет санкций против России и Беларуси, сообщил Совет Европы.

Как сообщалось, санкционный пакет включает полное эмбарго на импорт российского угля, санкции против олигархов, журналистов, сотрудников органов безопасности и военных, а также ряда организаций промышленного и технологического сектора; замораживание активов нескольких российских банков; эмбарго на поставки оружия в Россию; запрет на импорт из России сырья и важнейших материалов на сумму €5,5 млрд; запрет для судов под российским флагом на вход в порты ЕС.

Также ограничения затронут российских и белорусских автоперевозчиков.