Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций», — сказал он, передает РБК.

Боррель добавил, что главы МИД ЕС не обсуждали возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против России. Он также заявил, что не знает сколько недель займет согласование шестого пакета санкций, включая нефтяное эмбарго, против России.