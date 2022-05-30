Послы ЕС в очередной раз не согласовали шестой пакет санкций

Постоянные представители государств-членов ЕС на встрече в понедельник снова не смогли достичь согласия по поводу шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Встреча послов ЕС завершена. В выводах Европейской комиссии могут быть определенные изменения в отношении санкций, которые будут обсуждаться лидерами ЕС, но до согласования шестого пакета санкций еще очень далеко. Слишком много исключений и отступлений", - отметил Йозвяк.

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием стала невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

Сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет не будет согласован.

"Я не ожидаю, что это удастся решить в следующие 48 часов, но я уверена, что потом такая возможность будет. Мой сигнал членам ЕС ясен: у нас есть один ключевой путь к победе, и это - солидарность с Украиной и единство Европейского Союза", - подчеркнула президент ЕК.