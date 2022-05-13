Последнее обновление: 13.05.2022 14:32

Зеленский: Я готов говорить с Путиным, но без посредников и ультиматумов

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Путиным, но на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном в Telegram-канале главы государства, пишет "Европейская правда".

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос переговоров усложняется с каждым днем, поскольку каждый день появляются новые факты преступлений российских военных на освобожденных территориях.

"Сегодня диалог невозможен без крепкой позиции по поводу действий России. Все объединены в том, что нужно восстановить территориальную целостность Украины, по крайней мере, так мне говорят европейские лидеры, США, Канада и т.д. Без крепкой армии Украина и за столом переговоров будет не сильной, а нам нужна эта сила", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "путь, когда мы будем за столом с бокалом вместе с Россией, пройден, это невозможно". "Должен быть прагматичный диалог и необходимо желание России", - добавил Зеленский.

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