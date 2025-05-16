Россия выдвинула Украине неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле

В турецком Стамбуле завершились переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, который ссылается на источник в украинских дипломатических кругах, Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за рамки ранее обсужденного.

По словам источника, среди требований России – вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.

Ранее стало известно, что впервые более чем за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

При этом Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

СМИ также сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.