Последнее обновление: 16.05.2025 17:21

Украина и Россия обменяются военнопленными по формуле "1000 на 1000"

Украина и Россия договорились обменяться военнопленными по формуле "1000 на 1000". Об этом сообщил глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.

Он сказал, что Москва и Киев договорились о точной дате, но отказался называть ее журналистам.

Умеров уточнил, что у его делегации был мандат от президента Украины Владимира Зеленского обсудить обмен пленными и прекращение огня.

Он также заявил, что на переговорах обсуждалась возможная встреча Зеленского и Путина.

Также, по его словам, вскоре может быть объявлено о возможных новых переговорах.

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